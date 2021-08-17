17 августа: Какой сегодня праздник

17 августа - День лысых ежиков, день благодарности черным котам, день проснувшихся улиток, день ванильного заварного крема. Также в этот день во всем мире празднуют День комиссионного магазина (Thrift Shop Day) или День секонд-хенда.

Из серьезных официальных праздников - День работников службы чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в Таджикистане и День инженера в Колумбии. Габон и Индонезия отмечают День независимости, а Боливия – День флага.

По народному календарю, 17 августа – День Авдотьи Малиновки.

Православная церковь отмечает День памяти преподобномученицы Ии Персидской. Также это День памяти святых семи отроков Эфесских и Пензенской-Казанской иконы Божией Матери.

Приметы:

Какова Авдотья – таков и ноябрь;

Дождь на Авдотью начался – до середины осени сырая погода простоит;

Дождливый день – все сено, что убрать не успели, сгниет;

Много росы – к плохому урожаю льна;

Много малины – к урожаю хлеба.

Продолжается сбор малины. Еще на Авдотью завершали сбор огурцов. Отсюда еще одно название дня – Огуречница. Заканчивали также уборку чеснока и лука – которые использовали при засолке огурцов на зиму.

По народным поверьям, 17 августа нельзя:

Давать или брать в долг;

Покупать или продавать – сделки неудачными будут.

Именины у Дмитрия, Ивана, Андрея, Антонина, Евдокии, Кузьмы, Алексея, Дарьи, Михаила, Дениса, Константина, Максимилиана, Ирины, Семёна

В этот день:

1114 - В Киево-Печерской лавре умер живописец и золотарь Алимпий, первый из названных по имени живописец Руси.

1245 - Под стенами крепости Ярослав (ныне город Подкарпатского воеводства Польши, недалеко от границы с Украиной) князь Даниил нанес поражение объединенным силам венгров, поляков и галицкой боярской оппозиции. Это была одна из самых масштабных битв в истории Украины XIII в.

1601 - Родился французский математик, создатель аналитической геометрии и теории чисел Пьер Ферма.

1771 - Английский учёный Дж. Пристли открыл фотосинтез, обнаружив, что воздух, испорченный горением или дыханием, становится вновь пригодным для дыхания под действием зелёных частей растений.

1903 — Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию.

1918 — Гетман Скоропадский установил в Украине 8-часовой рабочий день.

1960 —Родился американский актер и режиссер, обладатель Оскара Шон Пенн.

1962 — первый убитый (Петер Фехтер) при попытке перехода Берлинской стены.

1998 - Президент США Билл Клинтон дал показания большому жюри о своих отношениях с Моникой Левински.

2000 - Американская певица Тина Тернер дала свой последний большой концерт в Европе.