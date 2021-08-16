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21:03 16.08.2021

Гани сообщал о решении покинуть Афганистан лишь узкому кругу доверенных лиц - СМИ

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Гани сообщал о решении покинуть Афганистан лишь узкому кругу доверенных лиц - СМИ

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны, сообщает в понедельник агентство Associated Press.

"Гани тихо покинул президентский дворец с узким кругом своих доверенных лиц и даже не сообщил другим политическим лидерам, которые в то время вели переговоры о мирной передаче власти "Талибану" , о том, что он намеревается уехать", - передает агентство.

Куда именно улетел Гани, в настоящий момент неизвестно. В социальных сетях он написал, не указав свое местонахождение, что он уехал из страны, чтобы спасти жизни афганцев. "Если бы я остался, бесчисленное число моих сограждан могли бы умереть, а Кабул бы попал под угрозу разрушения, что привело бы к катастрофе шесть миллионов его жителей", - написал он.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла подтвердил, что Гани покинул страну. Сам Абдулла Абдулла, который также является высокопоставленным чиновником в Афганистане, прокомментировал отъезд Гани сдержанно, заявив, что "Бог ему судья".

Бывший советник афганского правительства Торек Фархади заявил агентству, что Гани руководил в агрессивной манере, не выслушивая точки зрения, отличные от его собственных. "Он работал с очень маленьким кругом людей, всегда говорившим "да", и фильтровал новости о стране, которые получал от них", - сказал он. По его словам, Гани сместил с должностей всех опытных людей в вооруженных силах и в правительстве и заменил их на более молодых сотрудников, которые были ему преданы.

Гани 72 года, наибольшую часть своей карьеры он построил за рубежом в академической среде американских университетов, работал во Всемирном банке несколько лет, вернулся в Афганистан в 2002 году. В течение двух лет он работал министром финансов. В 2006 году его кандидатуру выдвинули на пост генсека ООН после окончания срока Кофи Аннана, но он проиграл тогда Пан Ги Муну.

В 2009 году он впервые принял участие в президентских выборах, набрав 3% голосов избирателей. В 2014 году по итогам выборов объявил себя президентом, а его главный конкурент Абдулла Абдулла объявил президентом себя. США предложили Гани и Абдулле компромисс, и пост главы государства достался в итоге Гани, а для Абдуллы создали новую должность в правительстве. На выборах в 2019 году ситуация повторилась, и Гани в итоге сохранил за собой пост президента, а Абдулла Абдулла стал председателем Высшего совета национального примирения и отвечал за переговоры с талибами.

Теги: #отъезд #подробности #гани_афганистан
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