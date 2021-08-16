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21:00 16.08.2021

Зеленский назначил Анжелику Коноплянко новой замглавы АМКУ

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Зеленский назначил Анжелику Коноплянко новой замглавы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Анжелику Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ) и назначил её на должность заместителя главы АМКУ – государственного уполномоченного.

Соответствующие документы №363/2021 и №364/2021 обнародованы на сайте главы государства в понедельник.

"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №363/2021.

"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - отмечается в документе №364/2021.

Теги: #президент #назначение #амку
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