Зеленский назначил Анжелику Коноплянко новой замглавы АМКУ

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил Анжелику Коноплянко с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета (АМКУ) и назначил её на должность заместителя главы АМКУ – государственного уполномоченного.

Соответствующие документы №363/2021 и №364/2021 обнародованы на сайте главы государства в понедельник.

"Уволить Коноплянко Анжелику Александровну с должности государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины", - говорится в указе Зеленского №363/2021.

"Назначить Коноплянко Анжелику Александровну заместителем председателя Антимонопольного комитета Украины - государственным уполномоченным", - отмечается в документе №364/2021.