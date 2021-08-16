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20:55 16.08.2021

Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

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Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, из произошедшего нужно извлечь уроки.

"Аль-Каида" уже не может организовывать такие теракты из Афганистана против США, как в сентябре 2001 года, но все остальное удалось не так, как мы хотели и планировали. И этот вывод плачевен для многих афганцев, которые на этом пути очень много сделали, но, совершенно очевидно, что развитие оказалось не таким большим", - сказала Меркель журналистам в Берлине в понедельник вечером.

По ее словам, для перемен к лучшему в стране нужно было намного больше времени.

"Мы были почти 20 лет в Афганистане, за этот срок этого добиться не удалось. Поэтому нужно сказать, что усилия не оказались успешными, нужно извлечь уроки из этого и ставить более обозримые цели", - считает она.

Меркель также назвала условия в Кабуле очень сложными. По ее словам, Германия будет координировать усилия по эвакуации граждан и свои дальнейшие действия с Францией.

"Сегодня я говорила с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, мы будем активно согласовывать эвакуацию и дальнейшие действия, здесь будет тесное немецко-французское сотрудничество", - сказала она.

Канцлер добавила: "Необходимо координировать усилия в международном ключе, в аэропорту Кабула основные силы - это США и Турция. Нам помогают дружественные государства, и мы помогаем тем, кому это нужно".

Теги: #оценка #афганистан #меркель #фрг
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