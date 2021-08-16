Британия направит в Афганистан еще 200 военных для помощи в эвакуации людей из Кабула

Великобритания направит в Афганистан еще 200 военнослужащих для помощи с эвакуацией британцев из Кабула, сообщает в понедельник Sky News.

На данный момент в Афганистане уже находится около 700 британских военных, 100 из которых были там еще неделю назад. Примерно 600 солдат отправили в срочном порядке в страну после резкого наступления организации "Талибан". После нового подкрепления в стране будет около 900 британских военных.

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.

Безопасность в аэропорту Кабула обеспечивают военные США и Великобритании.