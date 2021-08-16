Пентагон разрешил направить еще 500 военных в аэропорт Кабула

Еще 500 военнослужащих армии США прибудут в международный аэропорт Кабула для помощи в организации эвакуации людей, желающих покинуть Афганистан, сообщает в понедельник CNN со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби.

В настоящее время в аэропорту находятся около 2,5 тыс. военных США. Дополнительные 500 военных - десантники и морские пехотинцы - прибудут туда в течение ближайших суток.

В дальнейшем США планируют нарастить контингент в аэропорту до примерно 6 тыс. человек.

"В случае необходимости мы продолжим усиливать наше военное присутствие (в аэропорту - ИФ)", - отметил Кирби.

Решение об отправке дополнительных войск Пентагон принял на фоне сообщений о хаосе, царящем в аэропорту Кабула. Афганцы, желающие побыстрее покинуть родину, в понедельник выбегали на взлетно-посадочную полосу и даже бежали за уже находившимся в движении самолетом ВВС США. В итоге вылет самолетов из аэропорта пришлось приостановить.