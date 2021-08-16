Талибы изымают оружие у афганцев, обстановка в аэропорту Кабула напряженная

Ситуация в аэропорту Кабула остается напряженной, на взлетно-посадочных полосах по-прежнему видны толпы людей, сообщают западные и ближневосточные СМИ.

Согласно телеканалу CBS News, американские официальные лица оценивают ситуацию в аэропорту как "напряженную".

По словам представителя Пентагона, чьи слова приводит ВВС, "все полеты в аэропорту Кабула прекращены". Речь идет как о военных, так и о гражданских самолетах.

Между тем, по информации телеканала Sky News, боевики движения "Талибан" в понедельник начали изымать оружие в Кабуле у местного населения.

Газета "Фигаро" отмечает, что поскольку оружие есть у очень многих афганцев, существует риск, что группы людей, недовольных приходом ко власти талибов, могут решить самостоятельно оказать им сопротивление.

В свою очередь телеканал "Аль-Джазира" передает, что Кабул "превратился в медленный город, в котором подавляющее большинство людей - мужчины, без полиции и дорожного контроля".

Телеканал сообщает, что на улицах города можно видеть бойцов "Талибана" с бело-черными флагами и оружием в руках, которые разъезжают на автомобилях.

Западные СМИ еще в выходные сообщали, что афганцы начинали готовиться к жизни с учетом порядков талибов. В частности, торговцы в Кабуле закрашивали на стенах своих магазинов рисунки, изображающие женщин.

При этом жители афганской столицы стремятся понять, какие именно порядки намерены устанавливать новые власти. В частности, в прошлом талибы запрещали женщинам использовать макияж, показывать лицо в общественных местах. Также под запретом были музыка, телевидение, кино. Нарушители подвергались телесным наказаниям.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.