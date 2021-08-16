В Афганистане застрял молдавский вертолет с членами экипажа

В Афганистане, который оказался под властью талибов, застрял молдавский вертолет с членами экипажа, сообщил в понедельник Орган гражданской авиации Молдовы (ОГАМ).

Пресс-секретарь ОГАМ Ирина Бодоликэ сообщила журналистам, что "молдавские авиакомпании, с которыми были заключены контракты на выполнение рейсов в Афганистан, эвакуировались в воскресенье после того, как ситуация в стране обострилась и в столицу страны, Кабул вошли талибы".

"В настоящее время в Афганистане находится только один молдавский вертолет, а среди членов экипажа есть граждане Молдовы. Для эвакуации они ждут указаний со стороны агента, который их нанял. Это подразделение ООН", - сказала Бодоликэ.

ОГАМ уточнил, что молдавские авиакомпании не летают в Афганистан и не летают над воздушным пространством этого государства.

Позднее в ОГАМ "Интерфаксу" сообщили, что молдавские летчики в Афганистане находятся в безопасности, но не имеют доступа к воздушному судну.

"Члены экипажа в составе шести граждан Молдовы находятся в безопасности. Они остаются в кемпинге вместе с представителями Всемирной продовольственной программы ООН, с которыми они заключили контракт. Пока они не имеют возможности улететь из Афганистана, у них также нет доступа к воздушному судну", - отмечается в сообщении.

ОГАМ, подчеркивается в сообщении, поддерживает связь с пилотами через программу ООН, которая информирует власти Молдовы о решениях относительно дальнейших действий.

"В контексте разработки дальнейших действий авиакомпания тесно координирует свои действия как с членами экипажа, которым предоставляется питание, проживание и безопасность, так и с представителями ООН (Всемирная продовольственная программа ВПП, базирующаяся в Риме)", - добавили там.