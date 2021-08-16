События

20:15 16.08.2021

Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

1 мин читать
Военный самолет Германии кружит над Кабулом, не может сесть из-за людей на ВПП - СМИ

Самолет бундесвера прилетел в Кабул, но не может сесть в аэропорту из-за людей на посадочной полосе, сообщает в понедельник таблоид Bild.

По информации издания, из четырех самолетов, направленных немецким Минобороны для эвакуации своих граждан из Афганистана, первый, военно-транспортный Airbus A400M прилетел в Кабул, но делает круги над городом и ждет, когда американские военные обеспечат возможность для посадки.

Сообщается, что после захвата города талибами тысячи людей направились в аэропорт в надежде покинуть город.

Самолет летел из ФРГ 11 часов с дозаправкой в Баку. Он вылетел в 6:30 с базы в городе Вунсторф (Нижняя Саксония). В 9:30 вылетел второй самолет, через полчаса - два остальных. ФРГ эвакуирует сотрудников посольства, граждан Германии на месте и представителей афганских неправительственных организаций.

Теги: #самолет #афганистан #германия #аэропорт
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:55 16.08.2021
Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

Меркель: операция сил НАТО в Афганистане не была успешной, необходимо извлечь уроки

20:37 16.08.2021
Британия направит в Афганистан еще 200 военных для помощи в эвакуации людей из Кабула

Британия направит в Афганистан еще 200 военных для помощи в эвакуации людей из Кабула

20:34 16.08.2021
Пентагон разрешил направить еще 500 военных в аэропорт Кабула

Пентагон разрешил направить еще 500 военных в аэропорт Кабула

20:21 16.08.2021
Талибы изымают оружие у афганцев, обстановка в аэропорту Кабула напряженная

Талибы изымают оружие у афганцев, обстановка в аэропорту Кабула напряженная

20:21 16.08.2021
В Афганистане застрял молдавский вертолет с членами экипажа

В Афганистане застрял молдавский вертолет с членами экипажа

20:08 16.08.2021
МИД Украины планирует эвакуацию из Афганистана около 90 украинцев и членов их семей

МИД Украины планирует эвакуацию из Афганистана около 90 украинцев и членов их семей

19:49 16.08.2021
Созданное США спецподразделение сдалось талибам в провинции Хост

Созданное США спецподразделение сдалось талибам в провинции Хост

19:30 16.08.2021
Генпрокуратура Узбекистана расследует массовое проникновение афганских военных через границу страны

Генпрокуратура Узбекистана расследует массовое проникновение афганских военных через границу страны

19:21 16.08.2021
Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

19:10 16.08.2021
Глава МИД ФРГ признал, что и в Германии, и в мире ошибались в оценке ситуации в Афганистане

Глава МИД ФРГ признал, что и в Германии, и в мире ошибались в оценке ситуации в Афганистане

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, болезнь обнаружили у 42 детей и двух работников - СМИ

Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

Минздрав Украины призывает вакцинировать от COVID-19 под открытым небом во время мероприятий ко Дню независимости

ПОСЛЕДНЕЕ

Гани сообщал о решении покинуть Афганистан лишь узкому кругу доверенных лиц - СМИ

Зеленский назначил Анжелику Коноплянко новой замглавы АМКУ

Зеленский и Науседа обсудили ситуацию на литовско-белорусской границе и подготовку мероприятий к 30-ой годовщине Независимости Украины

В детском лагере "Молодая гвардия" в Одессе произошла вспышка коронавируса, болезнь обнаружили у 42 детей и двух работников - СМИ

Кулеба: верю, что однажды оригинал Конституции Пилипа Орлика навсегда останется в Украине

Американские военные договорились с талибами, что те не будут мешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула - СМИ

Булава гетьмана Мазепы и Конституция Пилипа Орлика выставлены в "Софии Киевской"

74 украинца и члены их семей хотят вернуться в Украину из Афганистана - МИД

"Укрзализныця" продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса" в Коломыю

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА