МИД Украины планирует эвакуацию из Афганистана около 90 украинцев и членов их семей

Дипломатические представительства Украины в Таджикистане и Пакистане в данный момент формируют списки украинских граждан, которые заявили о желании эвакуироваться из Афганистана, сейчас в списках находится около 90 украинцев, а также члены их семей, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане сейчас формируют список наших граждан, которые хотят быть эвакуированными из Афганистана. Сейчас речь идет о порядка 90 украинцах афганского происхождения и членах их семей", - написал Николенко в фейсбуке в понедельник.

Он добавил, что параллельно с этим, МИД, посольства и причастные ведомства работают над возможными путями безопасной эвакуации.

"Взаимодействуем и с иностранными партнерами", - подчеркнул спикер МИД.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что самолет, который будет эвакуировать украинцев из Афганистана, пока не может вылететь из страны

"Сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он, теоретически, в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда новый украинский самолет прибыть - это пока что вопрос без ответа, и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Позднее украинский самолет, который находился в Афганистане, эвакуировал из Кабула 8 граждан Украины, а также вывез еще 71 человека, в том числе граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.