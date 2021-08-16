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19:49 16.08.2021

Созданное США спецподразделение сдалось талибам в провинции Хост

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Созданное США спецподразделение сдалось талибам в провинции Хост

Специальное подразделение охраны провинции Хост (Khost Protection Force -KPF) на востоке Афганистана сдалось боевикам движения "Талибан", пишут в понедельник афганские журналисты в социальных сетях.

"KPF были спецподразделениями, созданными США, и афганское правительство не контролировало их. Они дислоцировались в Хосте, Пактии и Пактике и были известны внесудебными казнями тысяч человек", - говорится в сообщении одного из журналистов.

По их данным, около 6 тысяч бойцов спецподразделения на 1200 автомобилях сдались талибам на территории уезда Два Манда. В социальных сетях опубликован видеоматериал капитуляции подразделения радикалам.

Журналисты пишут, что когда провинция Хост перешла к талибам, бойцы KPF, опасаясь мести талибов, пытались бежать в соседнюю провинцию Пактия, но были остановлены талибами на территории уезда Два Манда.

Теги: #провинция #талибан #афганистан #спецподразделение
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