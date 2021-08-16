Самолет, который будет эвакуировать граждан Украины из Афганистана, пока не может вылететь из страны – Кулеба

Украинский самолет, который будет эвакуировать граждан Украины, пока не может вылететь из Афганистана, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сейчас у нас на повестке дня вопрос завершения эвакуации наших граждан, которые хотят вернуться. Второе. Мы будем готовы брать на свободные места граждан иностранных государств, в том числе граждан Афганистана, как мы это уже сделали во время этого ночного рейса. Но сейчас самая большая проблема в том, что у нас есть борт, который там находится, который не может вылететь. Он, теоретически, в какой-то момент сможет улететь, но сможет ли туда новый украинский самолет прибыть - это пока что вопрос без ответа, и ответ на этот вопрос будет зависеть от стабилизации ситуации в Афганистане", - сказал Кулеба журналистам в Киеве в понедельник.

По его словам, по состоянию на сейчас где-то 50 людей заявили о своем желании быть эвакуированными.

Также министр призвал украинцев в Афганистане обратиться в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане и заявить о своем желании эвакуироваться из страны.

"Кстати, некоторые СМИ распространяют информацию, что МИД кому-то не предлагает эвакуацию в Афганистане. Это абсолютная манипуляция, потому что мы с самого начала, еще на прошлой неделе публично по всем каналам прокоммуницировали. Мы не знаем, где находятся конкретно граждане в Афганистане, потому что они о себе не заявляли. Заявите о себе, обратитесь в посольство Украины в Таджикистане, в посольство Украины в Пакистане, заявите, где вы и мы будем знать о вас и заниматься вашей эвакуацией. Потому нет никакого такого случая, чтобы мы отказались и не предложили кому-то эвакуироваться. Но сейчас ситуация в аэропорту Кабула критическая и пока что самолет вылететь не может", - пояснил он.

Кроме того, Кулеба указал, что МИД Украины поставит вопрос о том, какую власть представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, и в зависимости от ответа на этот вопрос будет решать свою дальнейшую позицию.

"(Посольство Афганистана в Украине - ИФ) работает. Но, безусловно, мы поставим вопрос о том, кого именно представляет нынешнее посольство Афганистана в Украине, какую власть, и в зависимости от ответа на этот вопрос будем решать свою дальнейшую позицию", - подчеркнул глава МИД Украины.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Позднее украинский самолет, который находился в Афганистане, эвакуировал из Кабула 8 граждан Украины, а также вывез еще 71 человека, в том числе граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.