События

18:15 16.08.2021

74 украинца и члены их семей хотят вернуться в Украину из Афганистана - МИД

2 мин читать
74 украинца и члены их семей хотят вернуться в Украину из Афганистана - МИД

74 гражданина Украины и члены их семей изъявили желание вернуться в Украину из Афганистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Он отметил, что МИД Украины рекомендует украинцам, которые чувствуют себя в опасности на территории Афганистана, обращаться на "горячую линию" МИД или в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.

"Безусловно, мы рекомендуем гражданам Украины, которые чувствуют себя в опасности и находятся на территории Афганистана, обращаться непосредственно на "горячую линию" Министерства иностранных дел или в наши посольства в Таджикистане и Пакистане, которые на сегодняшний момент совместно с нашими международными партнерами прорабатывают возможности, маршруты, пути эвакуации наших граждан", - добавил замглавы МИД.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Позднее украинский самолет, который находился в Афганистане, эвакуировал из Кабула 8 граждан Украины, а также вывез еще 71 человека, в том числе граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

 

Теги: #афганистан #украинцы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:46 16.08.2021
МАУ будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели

МАУ будет облетать территорию Афганистана на рейсах в Дели

16:19 16.08.2021
Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы

Разбившийся в Узбекистане самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО при попытке нарушения границы

15:12 16.08.2021
Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

14:54 16.08.2021
В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана, пилот пострадал после прыжка с парашютом, заявляют в Ташкенте

В Узбекистане разбился самолет ВВС Афганистана, пилот пострадал после прыжка с парашютом, заявляют в Ташкенте

14:05 16.08.2021
Боррель созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану

Боррель созывает внеочередной совет глав МИД ЕС по Афганистану

13:31 16.08.2021
До 50 украинцев продолжают находиться в Афганистане – МИД

До 50 украинцев продолжают находиться в Афганистане – МИД

11:53 16.08.2021
Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам

11:05 16.08.2021
Кулеба об эвакуации граждан из Афганистана: Украина не бросает своих и помогает другим

Кулеба об эвакуации граждан из Афганистана: Украина не бросает своих и помогает другим

10:28 16.08.2021
Гани улетел в Оман - СМИ

Гани улетел в Оман - СМИ

08:59 16.08.2021
Токаев поручил наблюдать за событиями Афганистане для принятия решения о последующем сотрудничестве с этой страной

Токаев поручил наблюдать за событиями Афганистане для принятия решения о последующем сотрудничестве с этой страной

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

Минздрав Украины призывает вакцинировать от COVID-19 под открытым небом во время мероприятий ко Дню независимости

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА проводятся обыски по делу о растратах на строительстве Подольского моста

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном аресте Чауса - адвокат

ПОСЛЕДНЕЕ

Американские военные договорились с талибами, что те не будут мешать процессу эвакуации из аэропорта Кабула - СМИ

Булава гетьмана Мазепы и Конституция Пилипа Орлика выставлены в "Софии Киевской"

"Укрзализныця" продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса" в Коломыю

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

В КГГА расценивают новые обыски в транспортном департаменте как продолжение системного давления на городскую власть

Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

В Киеве женщина избила в кафе мужчину, потерпевший госпитализирован с разрывом селезенки и почки

В Гайсинском лесхозе незаконно вырубили более 5 тыс. деревьев – Госэкоинспекция

ГБР уведомило о подозрении экс-чиновника Минобороны, закупившего непригодные антиснайперские системы

США приостановили вывозные авиарейсы из Кабула из-за скопления людей на летном поле - ТВ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА