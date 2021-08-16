74 украинца и члены их семей хотят вернуться в Украину из Афганистана - МИД

74 гражданина Украины и члены их семей изъявили желание вернуться в Украину из Афганистана, сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин.

"Посольством Украины в Таджикистане установлена прямая связь с 74 гражданами Украины и членами их семей, которые изъявили желание вернуться в Украину с учетом резкого ухудшения социально-экономической ситуации и ситуации с безопасностью в Афганистане", - сказал Енин в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник.

Он отметил, что МИД Украины рекомендует украинцам, которые чувствуют себя в опасности на территории Афганистана, обращаться на "горячую линию" МИД или в посольства Украины в Таджикистане и Пакистане.

"Безусловно, мы рекомендуем гражданам Украины, которые чувствуют себя в опасности и находятся на территории Афганистана, обращаться непосредственно на "горячую линию" Министерства иностранных дел или в наши посольства в Таджикистане и Пакистане, которые на сегодняшний момент совместно с нашими международными партнерами прорабатывают возможности, маршруты, пути эвакуации наших граждан", - добавил замглавы МИД.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Позднее украинский самолет, который находился в Афганистане, эвакуировал из Кабула 8 граждан Украины, а также вывез еще 71 человека, в том числе граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.