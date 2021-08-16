"Укрзализныця" продлевает маршрут "Прикарпатского экспресса" в Коломыю

"Укрзализныця" продлевает маршрут поезда №807 / 808 Киверцы - Ивано-Франковск в Коломыю.

Как отмечается в сообщении на сайте компании в понедельник, при этом периодичность курсирования поезда останется без изменений.

Из Киверцов поезд №807 / 808 будет отправляться по старому расписанию - в 05:14, в Коломыю прибывать в 13:52.

Из Коломыи он будет отправляться в 14:58 и прибывать в Киверцы в 23:45.

Периодичность курсирования поезда останется без изменений: из Коломыи он будет курсировать ежедневно, кроме среды, а с Киверцов - ежедневно, кроме среды и четверга.

Поезд будет проходить через станции "Луцк", "Горохов", "Стоянов", "Радехов", "Каменка-Бугская", "Пидзамче", "Львов", "Стрый", "Моршин", "Болехов", "Долина", "Рожнятов", "Калуш" и "Ивано-Франковск".

Ранее "Укрзализныця" уже совершенствовала маршрут "Прикарпатского экспресса", добавив новые остановки и установив удобное пересадочное сообщение с Ужгородом.