С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают условия режима перемирия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - говорится в сообщении в понедельник.

В нем отмечается, что украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сдерживая российских наёмников и соблюдая режим прекращения огня.