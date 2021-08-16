События

17:57 16.08.2021

С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

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С начала текущих суток на Донбассе наблюдается тишина – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе соблюдают условия режима перемирия, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил (ООС).

"С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов не зафиксировано", - говорится в сообщении в понедельник.

В нем отмечается, что украинская армия полностью контролирует ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил, сдерживая российских наёмников и соблюдая режим прекращения огня.

Теги: #оос #ситуация
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