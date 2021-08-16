В КГГА расценивают новые обыски в транспортном департаменте как продолжение системного давления на городскую власть

Системные обыски в Киевской мэрии и на коммунальных предприятиях украинской столицы направлены на формирование негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Киевской городской государственной администрации в понедельник.

По информации КГГА, 16 августа очередные обыски проводятся в Департаменте транспортной инфраструктуры и на коммунальном предприятии "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г.Киев". Также обыски проводятся в подрядных организациях, задействованных на строительстве Подольского мостового перехода через р.Днепр. "Все это направлено на создание негативного имиджа столичной власти и на создание препятствий для воплощения важных для города и киевлян проектов", - говорится в заявлении.

Как сообщают в КГГА, документы по объекту "Строительство Подольского мостового перехода через р.Днепр в г.Киеве" ранее неоднократно изымались и проверялись представителями правоохранительных органов, а департамент транспортной инфраструктуры КГГА и КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киев" всегда способствуют правоохранительным органам и предоставляют все необходимые документы.

Однако многочисленные обыски парализуют работу коммунальных предприятий и структурных подразделений городской власти, подчеркивают в КГГА. В столичной мэрии считают происходящее политической акцией и системным давлением.

По данным сайта КГГА, обыски проводили сотрудники Подольского окружной прокуратуры г.Киева совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.