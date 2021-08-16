Кулеба приказал срочно усилить посольство Украины в Душанбе, отвечающее за Афганистан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приказал в срочном порядке усилить дипломатическое представительство Украины в Душанбе (Таджикистан), которое, среди прочего, отвечает и за территорию Афганистана, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Теперь сразу два украинских диппредставительства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", - написал Николенко в Фейсбуке в понедельник.

Он отметил, что, по информации МИД Украины, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев.

"Преимущественно, это - люди, которые работают по частным контрактам, и граждане афганского происхождения. Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них хочет быть эвакуированным. Параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров", - подчеркнул спикер МИД.

Как сообщалось, 15 августа талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру того же дня боевики вошли в афганскую столицу и взяли её под контроль. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и, после непродолжительного пребывания в Душанбе, вылетел в Оман.

После занятия президентской резиденции в "Талибане" заявили, что освободили Афганистан и считают свою войну завершенной. Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Позднее украинский самолет, который находился в Афганистане, эвакуировал из Кабула 8 граждан Украины, а также вывез еще 71 человека, в том числе граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.