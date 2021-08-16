События

16:48 16.08.2021

В Киеве женщина избила в кафе мужчину, потерпевший госпитализирован с разрывом селезенки и почки

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В Киеве женщина избила в кафе мужчину, потерпевший госпитализирован с разрывом селезенки и почки

Столичные правоохранители задержали женщину, которая начала драку в одном из киевских кафе, во время которой избила 28-летнего местного жителя, мужчина госпитализирован с закрытой травмой грудной клетки, а также разрывами селезенки и почки, сообщает пресс-служба полиции Киева в понедельник.

"В кафе между двумя компаниями отдыхающих возник конфликт. Драку начала женщина, которая несколько раз ударила одного из мужчин по голове и по туловищу. 28-летний местный житель упал и потерял сознание, его госпитализировали с закрытой травмой грудной клетки, живота, разрывом селезенки и почки", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что правоохранители задержали 39-летнюю женщину, которая является уроженкой Полтавской области.

"Следователи Оболонского управления полиции под процессуальным руководством местной окружной прокуратуры Киева сообщили фигурантке о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Районный суд столицы избрал злоумышленнице меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – подчеркивают в полиции.

За содеянное ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Теги: #киев #драка
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