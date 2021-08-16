В Гайсинском лесхозе незаконно вырубили более 5 тыс. деревьев – Госэкоинспекция

В результате незаконной вырубки 5 тыс. 388 деревьев на госпредприятии "Гайсинское лесное хозяйство" в Винницкой области был нанесен ущерб окружающей среде в размере более 37 млн грн, сообщается на сайте Государственной экологической инспекции Украины (ГЭИ) в понедельник.

Всего с 6 по 12 августа 2021 года территориальные органы ГЭИ провели 826 проверок и составили 839 протоколов об административных правонарушениях. Совокупная сумма убытков составила 48 млн грн.

В Винницкой области ГЭИ также обнаружила незаконные вырубки деревьев в ГП "Тульчинский райагролес", где были уничтожены почти 400 деревьев, за что предприятию предъявлена претензия на возмещение 4,5 млн грн. Еще почти 8,8 млн грн убытков ГЭИ рассчитала за незаконную добычу строительного песка ООО "Аква-Терм сервис" в Луганской области.