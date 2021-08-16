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16:04 16.08.2021

ГБР уведомило о подозрении экс-чиновника Минобороны, закупившего непригодные антиснайперские системы

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ГБР уведомило о подозрении экс-чиновника Минобороны, закупившего непригодные антиснайперские системы

Следователи Государственного бюро расследований уведомили о подозрении бывшего директора департамента Министерства обороны Украины, который закупил непригодные для использования так называемые антиснайперские системы.

"Экспертиза установила, что приборы непригодны для использования в Вооруженных силах Украины. Они содержали демаскирующие элементы, что представляло угрозу для жизни и здоровья военнослужащих при использовании указанных приборов в боевых условиях. Приборы к тому же не отвечают потребностям закупки, из-за чего государству был нанесен ущерб более чем 8,7 млн грн", - сообщает пресс-служба ГБР.

Экс-чиновник подозревается в превышении военным служебным лицом власти и служебных полномочий, то есть умышленном совершении действий, выходящих за пределы его прав и полномочий, совершенных группой лиц, в условиях особого периода, повлекших тяжкие последствия (ч.4 ст.426-1 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на 7-10 лет).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.

Теги: #гбр #минобороны #подозрение
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