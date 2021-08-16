События

15:36 16.08.2021

США приостановили вывозные авиарейсы из Кабула из-за скопления людей на летном поле - ТВ

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США приостановили вывозные авиарейсы из Кабула из-за скопления людей на летном поле - ТВ

Американским военным пришлось прервать эвакуацию по воздуху из международного аэропорта Кабула из-за хаоса, который воцарился на взлетной полоса, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на неназванного представителя США.

По его словам, американцам нужно расчистить летное поле от собравшихся там людей.

Однако он не сказал, как долго продлится эта задержка с эвакуацией.

Ранее в социальных сетях появлялись видеозаписи, на которых можно было видеть массовое скопление афганцев на взлетной полосе, на фоне самолетов США или вертолетов: некоторые афганцы пытались цепляться за взлетающий американский транспортный самолет.

Силы движения "Талибан", вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Между тем, США и другие западные страны ведут эвакуацию сограждан из Афганистана.

Теги: #сша #рейсы #кабул
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