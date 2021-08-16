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15:12 16.08.2021

Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

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Часть прибывших в Украину граждан Афганистана обратились за статусом беженцев

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что часть граждан Афганистана, эвакуированных из этой страны в Украину, попросили предоставить им статус беженца.

"Если говорить об иностранцах, те граждане, которые имели надлежащие паспортные документы, сразу были оформлены на въезд в Украину, в частности, часть граждан Афганистана имела вид на жительство в Украине. Часть из иностранцев, снова-таки граждане Афганистана, обратились за защитой, чтобы им предоставили статус беженца в Украине", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, много из граждан Афганистана в дальнейшем улетели в другие страны, в частности, во Францию, Турцию и несколько других стран мира.

"Часть тех, кто все-таки нуждается в защите или пребывании и им некуда улетать, на данный момент переданы представителям Государственной миграционной службы, которые будут ими заниматься в дальнейшем", - пояснил Демченко.

Он указал, что размещением таких граждан будет заниматься Государственная миграционная служба Украины.

Также спикер Госпогранслужбы отметил, что граждане, прибывшие в Украину, проходили всю предварительную проверку, поскольку их вылет из Афганистана происходил при сотрудничестве Министерства иностранных дел Украины. Он уточнил, что другие государственные органы, в том числе правоохранительные, привлекались к подобным проверкам.

Как сообщалось, украинский самолет, который находился в Афганистане, эвакуировал из Кабула 8 граждан Украины, а также вывез еще 71 человека, в том числе граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. По информации МИД Украины, в Афганистане продолжают находиться до 50 граждан Украины.

Теги: #афганистан #украина #беженцы
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