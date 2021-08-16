События

14:54 16.08.2021

В Карпатах перевернулся ехавший на вызов пожарный автомобиль, пострадали 6 человек

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В Карпатах перевернулся ехавший на вызов пожарный автомобиль, пострадали 6 человек

Пожарный автомобиль перевернулся в пгт Выгода Калушского района Ивано-Франковской области в понедельник около 9:00 во время следования на пожар легкового автомобиля в с.Пшеничники, сообщает областное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В результате дорожно-транспортного происшествия травмированы 6 человек личного состава 10-й Государственной пожарно-спасательной части города Долина, находившихся в пожарном автомобиле. Пострадавшие бригадами скорой неотложной медицинской помощи доставлены на обследование в коммунальное некоммерческое предприятие "Долинская многопрофильная больница", - говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Теги: #пожарный #дтп
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