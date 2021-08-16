Декан Харьковского университета внутренних дел задержан на взятке за помощь с поступлением в аспирантуру

Декан факультета одного из харьковских вузов разоблачен в получении неправомерной выгоды, сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора.

Название вуза не сообщается, на фото, опубликованном на сайте Офиса генпрокурора, видно, что на задержанном - форма с нашивкой эмблемы Харьковского национального университета внутренних дел.

"По данным следствия, декан требовал у гражданина 15 тыс долларов за содействие в поступлении в аспирантуру одного из Национальных научных центров", - говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, декан факультета требовал предоставить сумму траншами: $7,5 тыс в кратчайшие сроки перед вступлением, а остаток - непосредственно перед защитой диссертации. Первую часть первого транша ($3,5 тыс) он получил 29 июля, а при получении второй части ($4 тыс) 16 августа его задержали правоохранители.

Его действия классифицированы по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины, ведется следствие, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении, избрании меры пресечения и отстранении от должности.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождения Главного оперативного управления ГБР. Процессуальное руководство - прокуроры Офиса Генпрокурора.