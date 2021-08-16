До 50 украинцев продолжают находиться в Афганистане – МИД

В Афганистане продолжают находиться до 50 граждан Украины, дипломаты уточняют, кто из них желает эвакуировааться, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации МИД, в Афганистане продолжают находиться до 50 украинцев. Почти со всеми ныне установлена связь, дипломаты уточняют, кто из них желает быть эвакуированным", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам спикера, параллельно прорабатываются возможные пути безопасной эвакуации, в том числе с использованием возможностей иностранных партнеров.

"Держим ситуацию на особом контроле", - заверил он.

Николенко также напомнил, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить посольство Украины в Душанбе, которое отвечает за Афганистан.

"Теперь сразу два украинских диппредставительства - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать нашим гражданам", - пояснил он.

Как сообщалось, накануне украинский самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.