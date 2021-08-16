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13:12 16.08.2021

Воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета гражданских самолетов - NOTAM

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Воздушное пространство над Кабулом закрылось для пролета гражданских самолетов - NOTAM

Воздушное пространство над Кабулом в понедельник было закрыто для пролета любых гражданских самолетов, летать там может только военная авиация, следует из международного авиационного извещения NOTAM.

"Кабульское воздушное пространство передано военным. Уведомляйте пролетающие самолеты о необходимости менять маршрут", - говорится в сообщении.

Согласно данным западных авиаресурсов, по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан", граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула.

В операции также принимают участие 10 британских и четыре канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

В настоящее время в Кабул летят три французских военно-транспортных самолета. Как заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, первая эвакуация французских граждан из Кабула пройдёт до конца понедельника.

Тем временем международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая приостанавливает выполнение гражданских рейсов, говорится в распространенном в понедельник заявлении аэропорта. Кроме того, зарубежные авиакомпании стараются вообще избегать воздушного пространства Афганистана.

Теги: #воздушное_пространство #кабул
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