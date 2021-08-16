Грозы ожидаются во вторник в западных, Житомирской и Винницкой областях

Погоду в Украине в ближайшие сутки будет определять атмосферный фронт, который 18-19 августа переместится из западных областей через всю страну на восток и юго-восток, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 17 августа, в западных, Житомирской и Винницкой областях кратковременные дожди, грозы, днем местами значительные дожди и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, днем 28-33°, в большинстве западных областей 22-27°.

В Киеве во вторник без осадков, температура ночью 17-19°, днем 30-32°.

Как сообщает Центральная геофизическая обсерватория, самая высокая температура днем 17 августа в Киеве была зафиксирована в 2010 году и составила 35,7°, самая низкая ночью – 6,4° в 1885 году.

В среду, 18 августа, ночью в западных, северных, Винницкой, Черкасской, а днем и в центральных, Одесской, Николаевской областях умеренные, местами значительные грозовые дожди. В отдельных районах град и шквалы 15-22 м/с.

На остальной территории, а также днем в большинстве западных областей без осадков.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 18-23°. На остальной территории ночью 16-22°, днем 29-34°. В северных, Винницкой, Черкасской областях 22-27°.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с.

В Киеве 18 августа ожидаются кратковременные дожди и грозы, ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Во время гроз местами шквалы 15-20 м/с.

Температура ночью16-18°, днем 22-24°.

Температура воды в Черном и Азовском морях утром 16 августа составила 22-25°, в Днепре, в пределах Киева, 24°.