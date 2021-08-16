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11:53 16.08.2021

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам

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Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане отслеживают ситуацию в Афганистане и готовы помогать гражданам Украины, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В условиях текущей ситуации в Афганистане, поручил нашему посольству в Исламабаде усилить коллег в Душанбе. Теперь 2 украинские дипмиссии - в Таджикистане и Пакистане - мониторят ситуацию и готовы помогать гражданам", - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

 

Теги: #кулеба #афганистан
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