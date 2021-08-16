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11:42 16.08.2021

Обыски идут в Печерском райуправлении образования в Киеве

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Обыски идут в Печерском райуправлении образования в Киеве

Обыски в рамках уголовного производства по факту растраты средств, выделенных на закупку школьной мебели, проходят в понедельник в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной в городе Киеве государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, обыски также проводятся по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

"Должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 шт. на общую сумму 940,8 тыс грн. При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а их стоимость завышена более чем в два раза. Согласно заключению экспертизы, сумма нанесенного местному бюджету ущерба составляет более 450 тыс. грн", - говорится в сообщении.

Теги: #печерский #образование #обыски
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