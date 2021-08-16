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11:37 16.08.2021

ВАКС в закрытом режиме рассматривает апелляции на домашний арест Чауса

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ВАКС в закрытом режиме рассматривает апелляции на домашний арест Чауса

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в понедельник в закрытом режиме рассматривает апелляции на решение об избрании меры пресечения экс-судье Николаю Чаусу в виде круглосуточного домашнего ареста.

"Заседание по рассмотрению апелляций проходит сегодня в закрытом режиме" – сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в ВАКС.

Как сообщалось, на 16 августа назначено к рассмотрению апелляционной палаты дело по апелляционным жалобам прокурора и защиты Чауса на решение ВАКС о круглосуточном домашнем аресте.

ВАКС на заседании по избранию меры пресечения Чаусу, которое длилось 10 часов, поместил экс-судью под домашний круглосуточный арест с ношением электронного браслета сроком до 18 августа.

Чауса поймали на взятке в $150 тыс. 9 августа 2016 года. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своем огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны. Чаус прилетел в Кишинев на частном самолете с указанием службам аэропорта не досматривать борт и въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 года сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка.

В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 года Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове, решение было окончательным и обжалованию не подлежало.

После этого 3 апреля Чаус был похищен неизвестными в центре Кишинева. Его место нахождения было неизвестно, но он несколько раз выступал с видеообращениями к своей супруге в интернете, в которых заявлял, что его никто не похищал и он находится в безопасности.

30 июля стало известно, что Чауса нашли в селе Мазуровка в Винницкой области. Сотрудники Национальной полиции по прибытии пытались задержать Чауса, однако сотрудники СБУ "отбили" экс-судью у полицейских и увезли в неизвестном направлении. Национальное антикоррупционное бюро Украины идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили Чауса, и пыталось остановить их, однако спецслужба игнорировала запрос НАБУ. Чаус был доставлен в Центральное управление СБУ на ул. Владимирской в Киеве.

Позже пресс-центр СБУ сообщил, что Чаус сам обратился к сотрудникам СБУ с заявлением о похищении и лишении свободы. Адвокат экс-судьи сообщил, что Чаус не задержан Службой безопасности Украины, а находится под защитой ведомства.

6 августа НАБУ завершило расследование дела по обвинению Чауса во взяточничестве. В то же время, как сообщил директор НАБУ Артем Сытник, уголовное производство о причастности спецслужб к исчезновению экс-судьи еще расследуется.

Помимо этого, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения бывшего судьи во время его пребывания за границей, а также незаконной переправки его через государственную границу Украины (ч.2 ст.146, ч.2 ст.332 УК Украины).

По информации Офиса генпрокурора, 30 июля 2021 года бывший судья признан потерпевшим и допрошен в указанном уголовном производстве.

Теги: #апелляция #чаус #вакс
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