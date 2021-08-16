В Херсонской области арестован пенсионер ВС СССР за шпионаж в пользу РФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали в Херсонской области местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР, который действовал в качестве агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ).

Как сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора "по идеологическим соображениям". "По заданию российских кураторов он: собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки. Полученные в ходе выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъяты средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку. Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.