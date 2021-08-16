События

11:30 16.08.2021

В Херсонской области арестован пенсионер ВС СССР за шпионаж в пользу РФ

1 мин читать
В Херсонской области арестован пенсионер ВС СССР за шпионаж в пользу РФ

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) арестовали в Херсонской области местного жителя, пенсионера Вооруженных сил СССР, который действовал в качестве агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (ГУ ГШ ВС РФ).

Как сообщается на сайте спецслужбы в понедельник, злоумышленник согласился на сотрудничество со спецслужбой страны-агрессора "по идеологическим соображениям". "По заданию российских кураторов он: собирал сведения о схеме охраны и обустройства одного из стратегических объектов критической инфраструктуры региона; идентифицировал представителей специальных служб Украины; передавал данные о гражданах, которые могли бы быть потенциальными объектами для вербовки. Полученные в ходе выполнение задач российской спецслужбы сведения агент передавал по скрытым каналам связи", - говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства правонарушителя изъяты средства связи, используемые для контактов с кураторами, переписку с инструкциями, а также оружие с патронами и взрывчатку. Ему сообщено о подозрении по ч.1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.

Теги: #пенсионер #шпион #сбу
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:02 13.08.2021
Гостуризма просит СБУ проверить причастность "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных в Украине

Гостуризма просит СБУ проверить причастность "Клуба туристов Кулуар" к организации незаконного пребывания иностранных военных в Украине

09:36 13.08.2021
Правоохранители задержали двух бывших боевиков т.наз. Л/ДНР

Правоохранители задержали двух бывших боевиков т.наз. Л/ДНР

17:52 12.08.2021
Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

Правоохранители разоблачили схемы ввоза наркотиков в Украину под видом лекарств и косметической продукции

17:15 12.08.2021
СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

СБУ проведет масштабные антитеррористические учения в Донецкой и Луганской областях

10:41 12.08.2021
Контрразведка СБУ сообщает о задержании агента российской военной разведки

Контрразведка СБУ сообщает о задержании агента российской военной разведки

16:04 11.08.2021
СБУ обнаружила у трех депутатов Кировоградской области арсенал с оружием, среди них - руководитель облорганизации ВО "Свобода"

СБУ обнаружила у трех депутатов Кировоградской области арсенал с оружием, среди них - руководитель облорганизации ВО "Свобода"

14:28 11.08.2021
В Киеве разоблачили криптообменники, через которые финансировались провокации ко Дню независимости

В Киеве разоблачили криптообменники, через которые финансировались провокации ко Дню независимости

11:19 11.08.2021
СБУ нейтрализовала межрегиональную сеть агитаторов, действовавших по указанию российских спецслужб

СБУ нейтрализовала межрегиональную сеть агитаторов, действовавших по указанию российских спецслужб

14:33 10.08.2021
СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

СБУ ликвидировала агентурную сеть "ЛНР", планировавшую теракты в Украине

17:09 06.08.2021
Правоохранители сообщили о подозрении 8 участникам группировки, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине

Правоохранители сообщили о подозрении 8 участникам группировки, которая облагала "данью" бизнесменов на Харьковщине

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном аресте Чауса - адвокат

В порту "Южный" выявили партию кокаина на $10 млн

Полиция изучает записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога

Информация в соцсетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября недостоверна – МОН

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА проводятся обыски по делу о растратах на строительстве Подольского моста

ПОСЛЕДНЕЕ

Грозы ожидаются во вторник в западных, Житомирской и Винницкой областях

Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном аресте Чауса - адвокат

В порту "Южный" выявили партию кокаина на $10 млн

Посольства Украины в Таджикистане и Пакистане мониторят ситуацию в Афганистане и готовы помогать украинцам

Обыски идут в Печерском райуправлении образования в Киеве

ВАКС в закрытом режиме рассматривает апелляции на домашний арест Чауса

Пункт пропуска "Дьяково" на границе с Румынией временно прекратил работу

Мэр Кривого Рога погиб ориентировочно в 6-7 часов утра – полиция

Кулеба об эвакуации граждан из Афганистана: Украина не бросает своих и помогает другим

Минздрав Украины намерен разрешить работу заведений и ТРЦ во время карантина при условии вакцинации коллектива

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА