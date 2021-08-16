Мининфраструктуры рассматривает возможность запуска капсульных вагонов на УЗ

Украина может оказаться в числе первых стран, где запустят капсульные вагоны, для обновления подвижного состава "Укрзализныци" (УЗ) внедрят трехлетнее планирование госзаказов, сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Мы взяли на себя обязательства запустить не менее чем трехлетнее планирование государственного заказа для обновления парка вагонов и локомотивов. Среди новых форматов - капсульные вагоны, которые начинают завоевывать мир, и у нас есть шанс быть в числе первых, кто испытает этот формат, который в разы комфортнее плацкарта или классического купе", - написал он на своей странице в Facebook по итогам визита на Крюковский вагоностроительный завод (КВСЗ), отметив, что КВСЗ "способен жить и развиваться только в условиях устойчивого спроса и хотя бы среднесрочного планирования".

Кроме того, Кубраков добавил, что новые полномочия Министерства позволяют избавить железную дорогу от металлолома и запустить новый производственный цикл тысяч грузовых вагонов.

"На примере правительственных решений по прямым закупкам электроэнергии УЗ и поднятых тарифов для грузовых перевозок наша команда показала, что может действовать быстро и эффективно. Имея поддержку всех ветвей власти, Офиса президента, международных партнеров, мы должны спасти железную дорогу от катастрофы и, наконец, обеспечить страну современной железной дорогой", - подчеркнул Кубраков.

Ранее Кубраков объявил о создании Антикризисного штаба "Укрзализныци" при Министерстве инфраструктуры.