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10:28 16.08.2021

Гани улетел в Оман - СМИ

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Гани улетел в Оман - СМИ

Покинувший Афганистан в минувшее воскресенье президент Ашраф Гани улетел в Оман после непродолжительного пребывания в Душанбе, сообщает таджикская служба Радио Свобода - Радио Озоди со ссылкой на источники, близкие к властям Таджикистана.

Авиационные власти Таджикистана согласовали с руководством Узбекистана, Туркменистана и Ирана полет самолета Ашрафа Гани через территории этих стран, утверждают источники этого СМИ.

Кроме того, передает Радио Озоди, Рохила Дустум, дочь маршала Абдурашида Дустума, председателя Национального исламского движения Афганистана, накануне написала в Facebook, что самолет Гани некоторое время кружил над Душанбе, после чего взял курс в сторону Омана.

Со своей стороны посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Захир Агбар сообщил изданию "Азия-Плюс", что Гани не прилетал в Таджикистан. "Точной информации о местонахождении беглого президента нет. Но, по некоторым данным, он напрямую вылетел в Оман", - заявил посол.

При этом ранее в понедельник МИД Таджикистана опроверг сообщения о том, что Гани посещал республику в минувшие выходные.

В воскресенье талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну.

Теги: #афганистан #гани_афганистан
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