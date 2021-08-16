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10:26 16.08.2021

Информация в соцсетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября недостоверна – МОН

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Информация в соцсетях об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября недостоверна – МОН

Министерство образования и науки Украины опровергает распространившуюся в социальных сетях информацию об отмене образовательного процесса в учебных заведениях с 1 сентября.

"Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет недавно отметил, что при любом уровне эпидемической опасности образовательный процесс будет продолжаться. Если учебное заведение не сможет работать в очном формате, будут организованы другие формы (смешанная или дистанционная) и дети будут продолжать обучение", - говорится в заявлении министерства.

В Минобразования призвали всех пользоваться только проверенными источниками информации.

Теги: #минобразования #учебный_процесс
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