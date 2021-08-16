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10:40 16.08.2021

Полиция изучает записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога

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Полиция изучает записи видеокамер с места смерти мэра Кривого Рога

Следователи Национальной полиции анализируют записи камер видеонаблюдения с места гибели мэра Кривого Рога Константина Павлова, сообщил глава ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

"Был сделан детальный осмотр места события. Проводится анализ камер видеонаблюдения. … Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", - сказал Щадило на брифинге в понедельник.

Как отмечают правоохранители, на теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

Щадило напомнил, что правоохранители рассматривают три версии произошедшего - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием.

"Не исключается и версия доведения до самоубийства, любая версия будет проверяться", - добавил он.

Как сообщалось, об убийстве Павлова сообщил народный депутат и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович, а также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский.

СМИ сообщили, что Павлов, по предварительным данным, совершил самоубийство в собственном доме в с. Вольное Криворожского района Днепропетровской области, а рядом с его телом найдено ружье. На публикуемых в соцсетях снимках с места происшествия видно, что погибший лежит на пороге своего частного дома при открытых дверях.

Национальная полиция Украины отрыла уголовное производство по факту гибели Павлова. В полиции подтвердили информацию о его смерти.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен в понедельник заслушать правоохранителей.

Теги: #видеокамеры #павлов #кривой_рог
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