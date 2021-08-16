Премьер Малайзии подал королю прошение об отставке

Глава правительства Малайзии Мухиддин Ясин подал королю прошение об отставке, сообщил в понедельник американский телеканал CNBC со ссылкой на министра науки, технологии и инноваций страны Хайри Джамалуддина.

По его словам, Ясин принял такое решение после того, как потерял большинство в парламенте из-за распрей внутри коалиции. Несколько недель назад ряд депутатов от Объединенной малайской национальной организации - самой представительной партии в правящей коалиции - отказались поддерживать курс правительства.

О том, кто сформирует следующее правительство Малайзии, пока неизвестно.

Ясин стал премьером в марте 2020 года после того, как месяцем ранее в отставку неожиданно ушел премьер Махатхир Мохамад.