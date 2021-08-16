Токаев поручил наблюдать за событиями Афганистане для принятия решения о последующем сотрудничестве с этой страной

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наблюдать за событиями Афганистане для принятия решения о последующем сотрудничестве с этой страной, сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"Президент поручил профильным ведомствам продолжить всестороннее наблюдение за развитием ситуации в Афганистане, что крайне важно для принятия решений относительно последующего сотрудничества с этой страной", - написал Уали в понедельник на своей странице в социальной сети.

По данным пресс-секретаря, Токаев в понедельник провел второе за последние дни совещание по складывающейся в Афганистане ситуации.

"Обсуждены меры оперативного реагирования на ситуацию в Исламской Республике Афганистан с учетом национальных интересов Казахстана и вопросы обеспечения безопасности граждан нашей страны", - проинформировал он.