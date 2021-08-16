Все граждане Казахстана, кроме дипломатов, эвакуированы из Афганистана
В Афганистане не осталось граждан Казахстана, в Кабуле находятся только сотрудники посольства республики в ограниченном составе, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в МИД Казахстана.
"Наших граждан там нет. По крайней мере, которых мы знали", - сказали в пресс-службе МИД в понедельник.
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сообщил агентству "Интерфакс-Казахстан", что казахстанские дипломаты продолжают работать в Кабуле, планов их эвакуировать пока нет.
По данным МИД, в Кабуле остался посол Казахстана в Афганистане и небольшой персонал. Часть сотрудников покинули страну ранее.
В воскресенье президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что посольство Казахстана продолжает функционировать в Кабуле в ограниченном составе, принимаются меры по обеспечению безопасности персонала.
Он возложил координацию деятельности государственных ведомств по вопросам, касающимся Афганистана, на свою администрацию и МИД республики.
"Поручил принять меры для обеспечения безопасности наших граждан и дипломатов, находящихся в ИРА. Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане и внимательно следит за развитием событий", - написал в воскресенье Токаев в твиттере.
В воскресенье талибы окружили Кабул - последний крупный город страны, остававшийся под контролем властей Афганистана. Ближе к вечеру воскресенья боевики вошли в афганскую столицу и теперь в целом контролируют ее. Гани покинул страну и, по данным СМИ, может находиться в Таджикистане.