За минувшие сутки воскресенья российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины

За минувшие сутки воскресенья российские наемники на Донбассе трижды нарушили режим тишины, с начала текущих суток на Донбассе нарушений не зафиксировано, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За прошедшие сутки, 15 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня", - сказано в утренней сводке на странице штаба в фейсбуке в понедельник утром.

Неподалеку Светлодарска наемники обстреливали украинские позиции из автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 враг открывал огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. У Катериновки противник применял автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"По состоянию на 7:00 утра 16 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - добавили в штабе.