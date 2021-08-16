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06:53 16.08.2021

Главный переговорщик ЕС по Brexit видит необходимость в созыве чрезвычайного Евросовета из-за ситуации в Афганистане

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Бывший еврокомиссар и главный переговорщик Евросоюза по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье считает, что ситуация в Афганистане требует созыва чрезвычайного заседания Европейского совета.

"Нужен чрезвычайный Европейский совет! Все европейские руководители должны извлечь уроки из нынешней трагедии в Афганистане", - написал Барнье в твиттере вечером в воскресенье.

По его мнению, "это не просто поражение Америки". "Безопасность, терроризм, исламизм, миграция, региональная стабильность - это тоже наши вызовы", - считает Барнье.

О необходимости извлечь многие уроки из событий в Афганистане ранее призвал и председатель Евросовета Шарль Мишель.

В воскресенье отряды талибов вошли в Кабул. Президент страны Ашраф Гани покинул Афганистан.

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле.

Теги: #ес #афганистан #евросовет #созыв
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