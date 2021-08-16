Министр образования Афганистана заявила, что не покинет родину и продолжит отстаивать права женщин

Министр образования Афганистана Рангина Хамиди заявила, что не намерена покидать родину и будет продолжать бороться за права женщин на посещение учебных заведений.

"Я будут делать все, что смогу, чтобы продолжать отстаивать права миллионов афганских девочек. Я считаю их своими дочерями", - сказала она в интервью BBC, добавив: "Конечно, я буду делать это, если нас оставят в живых".

Хамиди сообщила, что в данный момент работает у себя дома. По ее словам, она не знает, может ли еще считать себя министром: сообщений о роспуске правительства ей не передавали.

Ранее сообщалось, что президент страны Ашраф Гани и ряд других официальных лиц покинули Афганистан.

В настоящее время талибы, согласно сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле.

Правозащитники опасаются, что талибы, придя ко власти, будут ограничить доступ женщин к учебным заведениям.