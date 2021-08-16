Кулеба об эвакуации граждан из Афганистана: Украина не бросает своих и помогает другим

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил об эвакуации людей из захваченного талибами Афганистана.

"Украинский самолет, который находился в Афганистане, забрал из Кабула граждан Украины, Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана. Сейчас они в безопасности. Украина не бросает своих и помогает другим. В случае дальнейших обращений, сделаем все для помощи соотечественникам и иностранцам в беде", - написал Кулеба в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.