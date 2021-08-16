Более 75 военных самолетов задействованы в эвакуации дипломатов США, стран НАТО и афганцев из Кабулас

По меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США задействованы в эвакуации американских дипломатов, сотрудников других натовских дипмиссий и помогавших Западу в борьбе с движением "Талибан" граждан Афганистана, которые находятся в аэропорту Кабула, следует из данных западных авиаресурсов.

В операции также принимают участие 10 британских и 4 канадских военно-транспортных самолета. В понедельник для эвакуации ожидается прибытие германских и испанских самолетов.

По данным BBC, посол США в Афганистане уже покинул Кабул. Как следует из данных западных авиаресурсов, специальный борт государственного департамента США вылетел из аэропорта имени Хамида Карзая. Британский телеканал Channel 4 сообщает, что посол Великобритании пока еще находится в аэропорту. В настоящее время все гражданские рейсы из Кабула прекращены, осуществляются только вылеты военно-транспортных самолетов, сообщили в НАТО.

Тем временем западные СМИ передают, что на дороге, ведущей из захваченного талибами Кабула в аэропорт, замечены армейские внедорожники "Хамви" с боевиками, слышна периодическая перестрелка, в небе барражируют вертолеты.

Как следует из выложенных очевидцами в соцсетях видео кадрах, в самом международном аэропорту царит хаос. Здание и летное поле заполнено толпами людей, которые пытаются попасть на улетающие самолеты.

Периметр аэропорта находится под плотной обороной американских войск. Там находится примерно 3 тыс. военнослужащих США, а также 600 британских.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщил, что США намерены за 72 часа полностью эвакуировать свое посольство в Кабуле. Большинство дипломатов вернутся на родину, а небольшая группа пока что останется работать в международном аэропорту Кабула.

Афганистан к настоящему моменту уже покинули порядка 500 сотрудников посольства США в Кабуле, и там остаются порядка 4 тыс. американских и афганских сотрудников дипмиссии США, сообщает CNN со ссылкой на источники в военных кругах.

Силы талибов, вошедшие в воскресенье в Кабул и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

Ранее в воскресенье президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, чтобы не допустить кровопролития. "Талибан" ясно дало понять, что готово провести кровавое нападение на Кабул, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в Фейсбуке.