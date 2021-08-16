Из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, из них 8 украинцев

Из Афганистана эвакуировали почти 80 человек, в том числе 8 украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"По уточненным данным, из Афганистана украинским самолетом всего вывезли почти 80 человек, в том числе восемь украинцев и граждан других государств, которые попросили о срочной эвакуации. Главное, что все уже в безопасности", - написал Зеленский в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.

Ранее президент сообщал об эвакуации 30 украинцев.