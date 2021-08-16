США перебросят в Афганистан дополнительно 1 тыс. военных

Пентагон санкционировал отправку в Афганистан дополнительно 1 тыс. военнослужащих, сообщают западные СМИ.

Речь идет о бойцах 82 воздушно-десантной дивизии США.

Таким образом, временный контингент США в этой стране будет насчитывать 6 тыс. человек. Их задача - обеспечить из аэропорта Кабула эвакуацию иностранцев и получивших убежище за рубежом афганцев.

Это решение Пентагон принял на фоне того, что бойцы движения "Талибан", по состоянию на вечер воскресенья постепенно завершают взятие под контроль Кабула. Все остальные крупные афганские города - также под контролем талибов.