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00:42 16.08.2021

Генсек ООН призвал талибов к максимальной сдержанности

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Генсек ООН призвал талибов к максимальной сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов движения "Талибан" к сдержанности в Афганистане.

"Я серьезно обеспокоен ситуацией в Афганистане и призываю "Талибан" и остальных проявить максимальную сдержанность и защитить жизни людей, гарантировать, что человеческие нужды могут быть удовлетворены. ООН остается привержена ко вкладу в мирное урегулирование и защите прав человека всех афганцев", - написал Гутерриш на своей странице в твиттере.

В настоящее время талибы согласно, сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Президент Ашраф Гани покинул страну.

Теги: #афганистан #талибы #призыв #оон
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Интерфакс-Украина
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