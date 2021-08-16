Генсек ООН призвал талибов к максимальной сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал членов движения "Талибан" к сдержанности в Афганистане.

"Я серьезно обеспокоен ситуацией в Афганистане и призываю "Талибан" и остальных проявить максимальную сдержанность и защитить жизни людей, гарантировать, что человеческие нужды могут быть удовлетворены. ООН остается привержена ко вкладу в мирное урегулирование и защите прав человека всех афганцев", - написал Гутерриш на своей странице в твиттере.

В настоящее время талибы согласно, сообщениям СМИ, установили контроль на всей территории Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Президент Ашраф Гани покинул страну.