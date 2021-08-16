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00:01 16.08.2021

Из Афганистана в воскресенье эвакуировали более 30 украинцев

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Из Афганистана в воскресенье эвакуировали более 30 украинцев

Из Кабула (Афганистан) в воскресенье эвакуировали более 30 украинцев, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Из-за роста насилия в Афганистане Украина активизирует усилия для безопасного возвращения своих граждан домой. Из Кабула сегодня эвакуировали более 30 украинцев. Вскоре они будут в безопасности. Украина всегда придет на помощь своим гражданам, что бы ни происходило в мире!", - написал Зеленский в микроблоге твиттер в ночь на понедельник.

Ранее сообщалось, что афганские военные и сотрудники полиции не пытаются удерживать под контролем ситуацию в Кабуле и покинули свои КПП, сообщают в воскресенье вечером находящиеся в афганской столице западные журналисты.

 

Теги: #возврат #афганистан #украинцы #украина
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