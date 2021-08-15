События

23:42 15.08.2021

Талибы контролируют Кабул за исключением аэропорта, подступы к которому охраняют афганские военнослужащие

1 мин читать
Талибы контролируют Кабул за исключением аэропорта, подступы к которому охраняют афганские военнослужащие

Афганские военные и сотрудники полиции не пытаются удерживать под контролем ситуацию в Кабуле и покинули свои КПП, сообщают в воскресенье вечером находящиеся в афганской столице западные журналисты.

На улицах видны транспортные средства, брошенные военными и полицейскими, а также - брошенные правительственные автомобили. В ряде случаев военнослужащие армии Афганистана просто переодеваются в штатское и покидают расположение своих частей. Сообщений о существенном организованном сопротивлении продвижению мятежников в городе не поступало.

Реальный контроль в городе в такой ситуации осуществляют именно, отмечают журналисты. В частности, талибов заметили уже и на подступах к международному аэропорту Кабула: они ездят на внедорожниках и мотоциклах. Периодически слышна стрельба.

Подступы к аэропорту пока что еще охраняет афганская армия. Безопасность самого аэропорта обеспечивают военные США и их союзники.

Теги: #афганистан #обстановка #вечер #кабул
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:01 16.08.2021
Из Афганистана в воскресенье эвакуировали более 30 украинцев

Из Афганистана в воскресенье эвакуировали более 30 украинцев

22:01 15.08.2021
Гани сообщил, что покинул родину, чтобы не допустить кровопролития

Гани сообщил, что покинул родину, чтобы не допустить кровопролития

20:47 15.08.2021
Макрон созывает в понедельник Совет обороны по ситуации в Афганистане

Макрон созывает в понедельник Совет обороны по ситуации в Афганистане

18:17 15.08.2021
Президент Афганистана вылетел в Таджикистан - СМИ

Президент Афганистана вылетел в Таджикистан - СМИ

17:56 15.08.2021
Командование талибов приказало бойцам войти в Кабул, чтобы "воспрепятствовать мародерству" - СМИ

Командование талибов приказало бойцам войти в Кабул, чтобы "воспрепятствовать мародерству" - СМИ

17:06 15.08.2021
США добились основной цели операции в Афганистане в борьбе с организаторами терактов 11 сентября 2001 года - Блинкен

США добились основной цели операции в Афганистане в борьбе с организаторами терактов 11 сентября 2001 года - Блинкен

16:50 15.08.2021
СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

СМИ сообщают об отъезде президента Афганистана Гани в Таджикистан

16:26 15.08.2021
Признаков присутствия талибов в Кабуле пока нет - CNN

Признаков присутствия талибов в Кабуле пока нет - CNN

15:53 15.08.2021
Американских дипломатов перевозят вертолетами из посольства в Кабуле в аэропорт - СМИ

Американских дипломатов перевозят вертолетами из посольства в Кабуле в аэропорт - СМИ

15:45 15.08.2021
Страны ЕС сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - ТВ

Страны ЕС сокращают свои представительства в Кабуле и опасаются наплыва афганских беженцев - ТВ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В МВД сообщили о том, что найден ребенок, потерявшийся на Говерле

Правоохранители сообщили о подозрении двум львовянам, участникам драки и избиения фотокорреспондента под зданием Офиса президента

Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Тело мэра Кривого Рога Павлова было найдено на веранде его дома, начато уголовное производство - Нацполиция

Мэр Кривого Рога Павлов, предварительно, совершил самоубийство в собственном доме – местные СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Кличко соболезнует в связи с гибелью мэра Павлова

Следствие рассматривает три версии гибели мэра Павлова

В МВД сообщили о том, что найден ребенок, потерявшийся на Говерле

Правоохранители сообщили о подозрении двум львовянам, участникам драки и избиения фотокорреспондента под зданием Офиса президента

Разумков призвал к быстрому и объективному расследованию гибели мэра Павлова

В Днепровской областной организации партии "ОПЗЖ" соболезнуют родным погибшего мэра Павлова

Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Зеленский в понедельник соберет руководителей правоохранительных органов в связи со смертью мэра Кривого Рога Павлова

Зеленский соболезнует в связи с гибелью мэра Кривого Рога Павлова

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА