Канада подтвердила участие в саммите Крымской платформы

Спикер Сената Джордж Фьюри представит Канаду во время саммита Крымской платформы, которая пройдет 23 августа в Киеве, сообщила пресс-служба "Крымской платформы".

"Канада подтвердила свое участие в саммите Крымской платформы. Официально страну будет представлять спикер Сената Джордж Фьюри (GeorgeFureyNL)", - говорится в сообщении.

Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко выразил благодарность за поддержку украинского государства.

"Спасибо за высокий уровень и реальную - не декоративную - поддержку нашей борьбы!", - написал Шевченко на странице в фейсбуке.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщал, что количество подтвержденных участников учредительного саммита платформы по деоккупации Крымского полуострова ("Крымской платформы") увеличилось до 42.