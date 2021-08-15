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22:01 15.08.2021

Гани сообщил, что покинул родину, чтобы не допустить кровопролития

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Гани сообщил, что покинул родину, чтобы не допустить кровопролития

Президент Афганистана Мухаммад Ашраф Гани заявил, что покинул Кабул, чтобы не допустить кровопролития.

"Талибан" ясно дало понять, что готово провести кровавое нападение на весь Кабул и жителей Кабула, чтобы изгнать меня. Чтобы не допустить кровопролития, я решил уехать", - написал Гани в Фейсбуке.

"Сегодня я столкнулся с непростым выбором. Мне приходится сталкиваться с вооруженными талибами, которые хотят войти во дворец, или покинуть страну, где я посвятил свою жизнь защите и воспитанию в течение последних 20 лет. Если их не остановить, бесчисленные патриоты будут замучены, а город Кабул будет опустошен, что приведет к крупной гуманитарной катастрофе в шестимиллионном городе", - говорится в обращении президента Афганистана.

При этом Гани не уточняет, в какую страну он отправился из Афганистана.

"Талибы выиграли с оружием в руках, и теперь несут ответственность за честь, собственность и самозащиту своих соотечественников... Никогда в истории сила не давала никому легитимности и никогда не этого будет", - отметил Гани.

По его словам, талибам предстоит новое историческое испытание.

"Талибан должен обеспечить, чтобы все народы, этнические группы, различные слои, сестры и женщины Афганистана имели четкое видение, чтобы завоевать легитимность, завоевать сердца людей", - заявил президент Афганистана.

Гани в воскресенье направился воздушным бортом в Узбекистан, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник в делегации правительства Афганистана на переговорах в Дохе.

По словам источника, говорившего на условиях анонимности, в полете Гани сопровождают его жена и двое близких советников.

Ранее иранское агентство "Тасним" сообщало об отлете Гани в Таджикистан.

Агентство опубликовало в твиттере видео вылета Гани на самолете афганской авиакомпании Kam Air.

Теги: #президент #заявление #афганистан
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